"Россети" повысят мощность центра питания объектов "Газпрома" и РЖД в Саратовской области

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Группа "Россети" начала модернизацию подстанции "Аткарская" в Саратовской области, обеспечивающей энергоснабжение инфраструктурных объектов "Газпрома" и РЖД, говорится в сообщении компании.

К настоящему времени на подстанции завершили замену двух трансформаторов на современное силовое оборудование российского производства, срок службы которого составляет 25 лет.

При этом на следующем этапе на открытом распределительном устройстве "Аткарской" смонтируют восемь ячеек с современными элегазовыми выключателями и разъединителями, заменят старые электромеханические устройства релейной защиты и автоматики на современные микропроцессорные системы, а также построят общеподстанционный пункт управления.

В результате проведенных работ, инвестиции в которые составят около 1 млрд руб., мощность подстанции увеличится с 276 МВА до 300 МВА. Окончание работ запланировано на 2022 год.

В компании уточнили, что "Аткарская" также участвует в энергоснабжении промышленных и сельскохозяйственных предприятий, а также 400 тыс. бытовых потребителей четырех правобережных районов Саратовской области и города Аткарска.

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Территория деятельности компании охватывает 80 регионов РФ. Имущественный комплекс "Россетей" включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе "Россети ФСК ЕЭС", "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие.