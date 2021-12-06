Круизный лайнер "Петр Великий" вышел на испытания в фарватер Волги под Астраханью

АСТРАХАНЬ, 6 декабря. /ТАСС/. Круизный лайнер "Петр Великий" вышел в фарватер Волги под Астраханью для испытания систем теплохода, сообщила в понедельник пресс-служба АО "Южный центр судостроения и судоремонта".

Строительство четырехпалубного лайнера "Петр Великий" ведется по заказу Московского речного пароходства, суда подобного класса не строились в России более 60 лет.

"Четырехпалубный круизный теплоход проекта PV300VD, строящийся на производственной площадке "Лотос" Южного центра судостроения и судоремонта (входит в ОСК), совершил заводской технологический выход для проведения пуско-наладочных работ пропульсивного комплекса и испытаний систем теплохода. В фарватере реки Волга специалисты завода протестировали работу винто-рулевого комплекса круизного лайнера, испытали якорно-швартовые механизмы", - говорится в сообщении.

Уточняется, что судно спроектировано как плавучая гостиница с устройством полноценных террас, носовым обзорным салоном, солнечной палубой из двух частей, одна из которых оборудована сдвижным закрытием от непогоды, а также бассейном и баром. По данным пресс-службы, вместимость теплохода составляет 310 пассажиров, которые смогут разместиться в 155 комфортабельных каютах различных классов.

Круизное судно было заложено на астраханском заводе в августе 2016 года, старт его строительству дал президент России Владимир Путин. Стоимость лайнера по контракту составит около 4,17 млрд рублей. В мае 2019 года судно спустили на воду для достройки, оснащения и внутренней отделки помещений.

АО "Южный центр судостроения и судоремонта" - единый промышленный комплекс, консолидирующий крупнейшие судостроительные предприятия Юга России. Выпускает широкую линейку судов различного назначения под ключ.