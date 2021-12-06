Минстрой сообщил о возможности зайти в инфосистему ЖКХ через "Госуслуги"

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) интегрирована с порталом госуслуг, зайти в систему можно через подтвержденную учетную запись. Об этом в понедельник сообщили в Минстрое России.

"Подключиться к ГИС ЖКХ очень легко, отдельная регистрация не требуется. Система интегрирована с единым порталом государственных и муниципальных услуг. Зайти можно через подтвержденную учетную запись "Госуслуг", - говорится в сообщении.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил план мероприятий по модернизации государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства. В соответствии с ним развитием и модернизацией ГИС ЖКХ занимается оператор АО "Оператор информационной системы" (полномочия перешли от АО "Почта России").

ГИС ЖКХ была запущена в опытном режиме 1 июля 2016 года. С ее помощью потребители могут проверить задолженность за услуги ЖКХ, передать показания приборов учета, оплатить счета и проверить наличие лицензии у управляющей компании. Также в системе можно узнать о новостях в сфере ЖКХ, получить справку о программах капитального ремонта домов и переселения из аварийного и ветхого жилья, информацию о тарифах, льготах и субсидиях. Президент РФ Владимир Путин 30 апреля 2021 года подписал закон, согласно которому министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ наделяется всеми полномочиями по утверждению нормативных правовых актов, регламентирующих работу ГИС ЖКХ.