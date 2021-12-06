Бюджет Адыгеи на 2022 год приняли с дефицитом в 925,7 млн рублей

МАЙКОП, 6 декабря. /ТАСС/. Депутаты парламента (Государственного Совета - Хасэ) Адыгеи в понедельник на заседании во втором окончательном чтении приняли республиканский бюджет на 2022 год, согласно которому его дефицит составит 925,7 млн рублей, сообщила пресс-служба главы региона.

"Обсудив основные параметры республиканского бюджета, депутаты в окончательном варианте с учетом поправок приняли закон "О республиканском бюджете Республики Адыгея на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов". В итоге основные характеристики республиканского бюджета составят: доходная часть - 31 млрд 625,5 млн рублей; расходная часть - 32 млрд 551,2 млн рублей; дефицит - 925,7 млн рублей", - говорится в сообщении.

По словам вице-спикера парламента региона, председателя комитета по бюджетно-финансовой, налоговой, экономической политике, предпринимательству и внешнеэкономическим связям Мухамеда Ашева, при подготовке проекта закона ко второму чтению в комитет поступило 24 поправки на сумму 526 млн рублей, на расширенном заседании комитета все они были поддержаны. В частности, в соответствии с поправками дополнительно выделено 50 млн рублей на лекарственное обеспечение людей с редкими заболеваниями, 20 млн рублей - на обеспечение жильем детей-сирот, 80,7 млн рублей - на строительство детского сада с ясельными группами в хуторе Тихонов Шовгеновского района.

Кроме того, 7,4 млн рублей власти республики направят на улучшение материально-технической базы республиканского института гуманитарных исследований , 5 млн рублей - на единовременные выплаты на газификацию жилья отдельным категориям граждан и 5 млн рублей - на разработку сметной документации для строительства регионального центра спортивной гимнастики на батуте. Еще 2,4 млн рублей выделено на создание комфортной городской среды в Адыгейске, 13,5 млн рублей - на благоустройство улицы Пролетарской в Майкопе. На 60,7 млн рублей увеличился также объем резервного фонда регионального кабмина.

Министр финансов республики Виктор Орлов резюмировал, что бюджет сбалансирован, он отражает задачи, которые стоят перед республикой, и сохранил социальную направленностью. На финансирование социальной сферы направляется более 65% расходной части.

Бюджет Адыгеи на 2021 год был принят с дефицитом в 525,6 млн рублей. При его принятии основные характеристики на 2021 год составляли: по доходам - 26 млрд 510,9 млн рублей, по расходам - 27 млрд 36,5 млн рублей.