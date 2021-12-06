"Руспродсоюз": стоимость салата "Оливье" на семью за год выросла на 20,8%

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Стоимость салата "Оливье" на семью из четырех человек за год выросла на 20,8% и составила 377,3 против 312,37 руб. годом ранее. Такую оценку высказал исполнительный директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров "Руспродсоюз" Дмитрий Востриков.

"Стоимость салата составит 377,3 против 312,37 руб. годом ранее", - сказал он.

Востриков уточнил, что в состав салата вошли картофель (500 грамм), морковь (200 грамм), куриные яйца (4 штуки), вареная колбаса (300 грамм), майонез (200 грамм) и репчатый лук (100 грамм), а также зеленый горошек (380 грамм) и свежие огурцы (400 грамм). Стоимость основных ингредиентов главного новогоднего салата изменилась следующим образом: картофель за год вырос в цене с 26,1 руб./кг до 44,5 руб./ кг, морковь за год подорожала с 32,1 руб./кг до 45,4 руб./ кг, лук - с 25 руб./кг до 31,8 руб./кг, десяток яиц подорожал с 65,75 руб./кг до 79,7 руб./кг, вареная колбаса - с 403,7 руб./кг до 438,2 руб./кг, майонез вырос в цене со 189 руб./кг до 241,9 руб./кг, консервированный горошек стал стоить 80 руб. за банку, килограмм огурцов вырос в цене с 100,4 руб. до 127, 6 руб.

"Таким образом, стоимость 500 грамм картофеля обойдется в 22,2 руб., 200 грамм моркови - в 9,1 руб., 100 грамм лука - в 3,2 руб., четырех яиц - в 31,9 руб., 300 грамм вареной колбасы - в 131,5 руб., 200 грамм майонеза - в 48,4 руб., 380 грамм зеленого горошка - в 80 руб., а 400 грамм свежих огурцов - в 51 руб.", - сказал глава ассоциации.

По его словам, ключевыми причинами роста цен в этом году стали проблемы с урожаем, в том числе ввиду непогоды и нехватки рабочей силы в овощеводстве, а также птичий грипп в птицеводстве, рост стоимости сырья для производства, включая соглашения по фиксации цен для сетей по растительному маслу, переместившие рост цен в оптовый сегмент поставок, на майонезные комбинаты, удорожание логистики и рост других расходов в себестоимости производства продуктов питания.

Данные ретейла

По данным торговой сети "Ашан" на декабрь 2021 салат "Оливье" обойдется в 273 руб. 97 копеек, то есть на 12% дороже в сравнении с предыдущим годом (расчеты произведены аналогично данным Росстата). "Основная причина повышения - инфляция закупочных цен на ингредиенты для салата. В свою очередь, торговая сеть делает все возможное для сдерживания конечных цен для потребителей", - добавили в пресс-службе сети.

Цена 2 кг "Оливье" в торговой сети "Лента" на 3 декабря 2021 года составила 292,71 руб., что на 30% ниже, чем по данным Росстата, сообщили в пресс-службе ретейлера

По данным "Сбермаркета" в декабре 2021 года за целую порцию салата "Оливье" на 4-5 человек придется отдать 525 рублей. Онлайн-сервис анализирует цены по более 120 ритейлерам в РФ, сотрудничающим с сервисом. Как отметили в "Сбермаркете", стоимость 500 грамм консервированных огурцов составляет 92 руб., 380 грамм зеленого консервированного горошка - 89 руб., 500 грамм картофеля - 26 руб., 200 грамм моркови - 11 руб., четырех куриных яиц - 28 руб., 300 грамм докторской колбасы - 173 руб., 200 грамм майонеза - 54 руб., 100 грамм репчатого лука - 8 руб.