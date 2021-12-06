"Роснефть" поставит в адрес Indian Oil до 2 млн тонн нефти в 2022 году

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. "Роснефть" и компания Indian Oil Corporation Limited во время визита президента РФ Владимира Путина в Индию подписали контракт на поставку в Индию через порт Новороссийск до 2 млн тонн нефти до конца 2022 года, говорится в сообщении российской компании.

Глава "Роснефти" Игорь Сечин назвал сотрудничество двух компаний стратегическим. Оно носит многолетний характер, отметил он. "Важно, что сотрудничество между компаниями развивается в интегральном формате и охватывает всю технологическую цепочку - от добычи до реализации сырья", - сказал он.