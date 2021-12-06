Nayara Energy с участием "Роснефти" может начать выпуск полипропилена

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Индийская Nayara Energy, в которой "Роснефти" принадлежит 49,13%, заинтересована в производстве полипропилена в Индии, говорится в совместном заявлении по итогам XXI российско-индийского саммита "Россия - Индия: партнерство во имя мира, прогресса и процветания".

"Стороны приветствовали заинтересованность Nayara Energy Limited в производстве в Индии таких продуктов, как полипропилен", - отмечается в заявлении.

Ранее глава "Роснефти" Игорь Сечин сообщал, что компания запустила масштабную программу развития нефтехимического производства в Индии с инвестициями порядка $750 млн на текущем этапе.