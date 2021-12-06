Индия заинтересована в наращивании поставок нефти и СПГ по Севморпути

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Индия заинтересована в наращивании поставок российский нефти по долгосрочным контрактам и льготным ценам, а также увеличением импорта СПГ по Севморпути, говорится в совместном заявлении по итогам XXI российско-индийского саммита "Россия - Индия: партнерство во имя мира, прогресса и процветания", опубликованном на сайте Кремля.

"Стороны подтвердили свою приверженность увеличению добычи российской сырой нефти согласно долгосрочным контрактам по льготным ценам, наращиванию импорта СПГ в Индию с возможным использованием Северного морского пути для поставок энергоносителей", - отмечается в заявлении.

Партнеры договорились о дальнейшем расширении сотрудничества в газовом секторе, которое подразумевает в том числе развитие инвестирования в проекты газовой инфраструктуры и системы распределения, использование природного газа на транспорте и появляющиеся новых виды топлива, включая водород.

Свободная торговля между ЕАЭС и Индией

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди также считают необходимым начать переговорный процесс по соглашению о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Индией.

"Стороны подчеркнули необходимость начала переговоров по соглашению о свободной торговле товарами между Евразийским экономическим союзом и Республикой Индией", - отмечается в заявлении.

Стороны также выступили за повышение на международной арене роли Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), всестороннее развитие контактов организации с ООН и ее специализированными учреждениями, а также с другими многосторонними организациями и объединениями. "В этом контексте стороны выступают за установление официальных связей между ШОС и Евразийским экономическим союзом", - говорится в заявлении.