Индия увеличит инвестиции проектов развития российского Дальнего Востока

НЬЮ-ДЕЛИ, 6 декабря. /ТАСС/. Индия продолжит наращивать торговлю и инвестиции на российском Дальнем Востоке. Об этом говорится в совместном заявлении, принятом по итогам саммита президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди в Нью-Дели в понедельник.

"Индийская сторона подтвердила свою приверженность наращиванию торговли и инвестиций на российском Дальнем Востоке", - указывается в документе. Отмечается, что "стороны согласны продолжить обсуждение реализации кредитной линии в $1 млрд для проектов развития Дальнего Востока России, анонсированной премьер-министром Нарендрой Моди в 2019 году".

Как отмечается в совместном заявлении, президент России Владимир Путин "приветствовал приверженность премьер-министра Нарендры Моди политике "Действовать на Дальнем Востоке", в соответствии с которой Индия может стать надежным партнером в развитии российского Дальнего Востока". "Он поддержал концепцию Нарендры Моди "Сангам" (концепция индийского премьер-министра, согласно которой Владивосток является местом слияния Евразии и Индо-Тихоокеанского региона - прим. ТАСС) в качестве инструмента развития региона", - говорится в документе.

Путин и Моди также приветствовали заинтересованность индийских компаний в сотрудничестве на Дальнем Востоке России. "Энергетика, транспорт и логистика, морское сообщение, обработка алмазов, лесопользование, фармацевтика и здравоохранение, туризм и гуманитарные сферы определены в качестве областей дальнейшего взаимодействия на российском Дальнем Востоке", - подчеркивается в принятом заявлении.

"Владивосток - Ченнаи"

Кроме того, стало известно, что индийские эксперты практически завершили анализ экономической эффективности морского маршрута между Владивостоком и крупным портом на юге Индии Ченнаи.

"Индийская сторона проинформировала, что изучение вопроса рентабельности Восточного морского коридора "Владивосток - Ченнаи" практически завершено, а проведенные к настоящему моменту исследования свидетельствуют о ряде возможностей по увеличению объема перевозок в соответствии с рекомендациями, сформулированными по итогам изучения данного вопроса", - говорится в документе.

Ранее Нью-Дели заявлял, что открытие морского маршрута между Ченнаи и Владивостоком будет способствовать развитию двусторонних торговых связей. Министерство транспорта РФ и Министерство портов, судоходства и водных путей Индии на полях Восточного экономического форума в 2019 году во Владивостоке договорились о развитии морского сообщения между портами Владивосток и Ченнаи. Соответствующий документ тогда был подписан в присутствии Путина и Моди.

Российский президент посетил в понедельник Нью-Дели с официальным визитом для участия в 21-м российско-индийском саммите.