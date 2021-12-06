"Газпром" продолжает бронировать мощности транзита газа через Польшу на суточной основе

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. "Газпром" вновь забронировал треть предложенных мощностей для транзита природного газа через Польшу по газопроводу Ямал - Европа на 7 декабря. Это следует из данных платформы GSA Platform.

На аукционе были предложены мощности по прокачке 89,1 млн куб. м в сутки, однако "Газпром" забронировал только 31,4 млн куб. м.

"Газпром" в декабре предпочел посуточно бронировать на аукционе треть мощностей по прокачке газа по Ямал - Европе. В ноябре холдинг не стал заранее заказывать дополнительные мощности по транзиту газа через Польшу на декабрь. В "Газпроме" тогда заявили, что могут оперативно бронировать дополнительные мощности на более короткой основе - на отдельную неделю или сутки.

"Газпром" также продолжает отказываться от бронирования дополнительных мощностей транзита газа через Украину. "Оператор ГТС Украины" предложил на аукционе транзитные мощности на 7 декабря в объеме до 9,8 млн куб. м в сутки через газораспределительную станцию "Суджа" и до 5,2 млн куб. м в сутки через станцию "Сохрановка". Но по итогам аукциона они остались невостребованными.

С середины ноября "Газпром" вновь начал подавать заявки на максимальный объем транзита газа через Украину по контракту - 109-110 млн куб. м в сутки.