ЦБ работает над возможностью косвенного участия иностранцев в Системе быстрых платежей

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Банк России прорабатывает возможность косвенного участия иностранных банков в Системе быстрых платежей (СБП), говорится в пресс-релизе Ассоциации банков России по итогам заседания комитета по платежным системам.

"Сейчас регулятор (ЦБ РФ - прим. ТАСС) работает над нормативными документами для трансграничных платежей. Отрабатываются две схемы - косвенное участие иностранных банков в СБП и межсистемное взаимодействие", - указано в сообщении.

Также в ходе заседания было отмечено, что в 2021 году были реализованы сервисы С2В (платежи от физлиц для бизнеса), С2С (платежи между физлицами), В2С (платежи компаний физическим лицам).

Сейчас в СБП зарегистрированы 211 банков, включая 12 системно значимых. С начала 2021 года порядка 40 млн граждан хотя бы раз воспользовались сервисом С2С, а переводы физлиц друг другу за 2021 год выросли в семь раз. За это же время покупки физлиц (сервис С2В) увеличились в 13 раз. При этом сейчас только 70 банков предоставляют этот сервис клиентам. К 1 апреля 2022 года все банки должны подключиться к сервису С2В.