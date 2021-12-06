Минтруд предложил оформлять единовременную выплату пенсионных накоплений через "Госуслуги"

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Минтруд России подготовил проект приказа, согласно которому россияне смогут обращаться за единовременной выплатой средств пенсионных накоплений через портал госуслуг. При этом указанные выплаты никак не связаны с ежемесячной выплатой страховой пенсии, сообщается на сайте министерства.

"Эти выплаты не связаны с ежемесячной выплатой страховой пенсии. Речь идет о получении единовременной выплаты накоплений, которой могут воспользоваться граждане", - говорится в сообщении.

Как напомнили в министерстве, единовременную выплату можно получить до начала выплат страховой пенсии по старости, поскольку накопительную пенсию граждане по-прежнему могут получать с 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Накопления могут быть выплачены после подачи заявления, если ежемесячная выплата накопительной части составляет менее 5% по отношению к сумме размера страховой пенсии по старости и размера накопительной пенсии, рассчитанных на день назначения накопительной пенсии.

Те россияне, которые уже получают пенсию по потере кормильца или инвалидности, также могут обращаться за единовременной выплатой накопительной части пенсии в том случае, если уже достигли установленного возраста для обращения за ее накопительной частью.

"Ранее такой порядок был определен постановлением правительства России от 17 ноября 2021 г. № 1969 и гражданам была предоставлена возможность подавать заявление на единовременную выплату пенсионных накоплений в ПФР в электронной форме или через МФЦ, а в НПФ - в электронной форме. Сейчас соответствующие изменения вносятся в отраслевые приказы", - поясняется в сообщении Минтруда.