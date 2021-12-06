Правительство намерено провести ускоренную цифровизацию данных о земле и недвижимости

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ намерено провести ускоренную цифровизацию данных о земле, недвижимости и сведениях о правах и кадастровой оценке, для чего утверждена специальная программа. Об этом в понедельник сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании по социально-экономическому развитию регионов и вопросам ипотеки.

Говоря о решениях, которые призваны ускорить развитие региональной экономики, председатель правительства отметил, что "Россия - страна с огромной территорией, крайне важно грамотно использовать такое преимущество, принимать эффективные меры". "Необходимы полные и точные сведения, без них невозможно предоставлять качественные услуги гражданам и бизнесу", - пояснил он.

Глава кабинета министров сказал, что "утверждена новая государственная программа "Национальная система пространственных данных", которая станет серьезным подспорьем в решении таких задач". По его словам, "это базовый программный документ по вопросам развития пространственных данных, недвижимости и земельных отношений".

Мишустин добавил, что "это поможет территориальному планированию регионов", признав, что "пока в этой сфере есть определенные сложности - нет общих цифровых сервисов, информация о земле, природных ресурсах, лесных и водных объектах достаточно разрознена, содержится в различных государственных информационных системах, и из-за этого непросто получить достоверную общую картину". Премьер-министр также указал, что "отсутствуют сведения о правообладателях почти 50 млн объектов, у более чем 23 млн земельных участков нет установленных границ". "Такое положение вещей зачастую приводит к возникновению споров", - указал председатель правительства.

На его взгляд, "реализация государственной программы позволит навести порядок в этой сфере". Глава кабинета министров подчеркнул, что для этого будет проведена "ускоренная цифровизация данных о земле, недвижимости и сведениях о правах и кадастровой оценки".

"Создадим единую цифровую платформу пространственных данных на территории всех регионов, а также единую электронную картографическую основу. По сути, это будет цифровая модель нашей страны с информацией из всех ведомств", - пообещал Мишустин. По его словам, такая модель позволит иметь данные об имеющейся инфраструктуре и природных ресурсах на той или иной территории. Премьер-министр заверил, что при реализации проекта будут внедряться "отечественные решения, которые обеспечат взаимодействие с региональными и муниципальными информационными системами и, самое главное, качественный обмен данных".