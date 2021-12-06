Урожай масличных культур в Ростовской области вырос почти на 30%

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 декабря. /ТАСС/. Валовый сбор масличных культур в Ростовской области в 2021 году составил 2 млн 5 тыс. т, что почти 30% выше урожая предыдущего года. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

"Валовой сбор составил 2 млн 5 тыс. т при средней урожайности в 20,4 ц/га. Мы можем уже говорить, что в этом году Ростовская область собрала рекордный урожай масличных культур. Если сравнивать с прошлым годом, то нынешний показатель почти на 580 тыс. т больше валового сбора прошлого года", - приводит пресс-служба слова первого замгубернатора Ростовской области Виктора Гончарова.

Он уточнил, что основу урожая масличных культур составляет подсолнечник, урожай которого составил более 1 млн 824 тыс. т. Кроме того, в текущем году урожай масличного льна практически в два раза превысил показатели прошлого года и составил почти 133 тыс. т.

"Лидером по сбору урожая масличных культур является Зерноградский район, где аграрии собрали 116,7 тыс. т, а самая высокая урожайность масличных культур зафиксирована в Мясниковском районе - 32,6 ц/га", - добавили в пресс-службе.