Парламент Молдавии утвердил госбюджет на 2022 год с $855 млн дефицита

КИШИНЕВ, 6 декабря. /ТАСС/. Парламент Молдавии утвердил в понедельник государственный бюджет на 2022 год с дефицитом в 15,1 млрд леев ($855 млн), который планируется покрывать за счет внешнего финансирования и внутренних источников.

Как информирует пресс-служба законодательного органа, доходная часть увеличится в сравнении с 2021 годом на 9,2% до 50,1 млрд леев ($2,8 млрд), расходы вырастут на 13,1% до 65,2 млрд леев ($3,6 млрд). Дефицит бюджета составит 15,1 млрд леев, что на 7% больше, чем в 2021 году.

Власти республики ожидают, что доходы будут увеличиваться за счет улучшения экономических показателей и поступлений в бюджет в виде налогов. При этом основными источниками финансирования дефицита в большей степени являются внешние займы, а также внутренние источники финансирования, приватизация.

Главными расходными статьями в структуре бюджета названы социальная защита - 14,8 млрд леев ($834 млн), образование - 13,6 млрд леев ($767 млн) и здравоохранение - 8,9 млрд леев ($502 млн).

На будущий год власти страны прогнозируют реальный рост ВВП на 4,5%, а инфляцию - на уровне 6,9%.