АТОР просит Мишустина продлить сроки исполнения обязательств перед туристами еще на год

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Ассоциация туроператоров России (АТОР) опубликовала открытое письмо премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой на год продлить сроки исполнения обязательств перед туристами по закрытым для россиян странам.

"Ассоциация туроператоров (АТОР) от лица ведущих туроператорских компаний России просит вас принять решение о продлении сроков исполнения обязательств перед туристами по странам, закрытым для российских граждан для посещений с целью туризма. <...> Со всей ответственностью мы заявляем, что для стабильно работающей отрасли необходима лишь отсрочка обязательств еще на один год", - сказано в письме, опубликованном во вторник на сайте ассоциации.

В АТОР напомнили, что особые правила возврата средств за туры, несостоявшиеся из-за пандемии коронавирусной инфекции, перестанут действовать 31 декабря 2021 года. "Волна судебных исков заблокирует операционную деятельность сотен компаний. И не только операторских. Рухнет вся агентская сеть. Если допустить такую ситуацию, российский туристический рынок столкнется с угрозой, которая ударит по нему сильнее, чем сама пандемия. В то же время продление отсрочки позволит туроператорскому сообществу постепенно рассчитаться и с оставшимися туристами", - сказано в письме ассоциации.

Любые другие варианты решения проблемы, кроме как отсрочки обязательств на год, не отложат наступления глобальных проблем в отрасли. Ассоциация подчеркнула, что такого мнения придерживается и Ростуризм. В обращении отмечается, что в настоящее время у операторов нет возможности предложить равнозначную поездку или вернуть деньги примерно 200 тыс. человек, по закрытым направлениям они не могут возобновить деятельность, а открытых направлений слишком мало, чтобы сформировать достаточные для расчетов в полном объеме со всеми туристами резервы. По оценке ассоциации, в настоящее время общий размер вынужденной задолженности туроператоров перед потребителями составляет более 10 млрд рублей.

"С февраля 2021 года АТОР в правительство Российской Федерации было направлено девять официальных обращений, в которых мы пытались привлечь внимание к этой проблеме. В настоящее время у нас нет подтверждения, что к ней отнеслись с должной серьезностью и работают над поиском оптимального решения", - сказано в письме ассоциации.

В июле прошлого года премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому туристы, чьи туры были аннулированы из-за коронавируса, смогут вернуть деньги или перенести поездку до 31 декабря 2021 года. Отсрочка исполнения туроператорами обязательств по несостоявшимся из-за пандемии турам может быть продлена, в том числе с учетом действующих из-за коронавируса ограничений, сообщила 16 ноября замруководителя Ростуризма Елена Лысенкова.