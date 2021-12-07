Илон Маск считает, что экономика КНР может превысить американскую в два-три раза

НЬЮ-ЙОРК, 7 декабря. /ТАСС/. Экономика Китая может превысить по объему экономику США в два-три раза. Такое мнение высказал в понедельник американский предприниматель Илон Маск, выступая на видеоконференции газеты The Wall Street Journal.

"США являлись крупнейшей мировой экономикой столько, сколько кто-либо помнит, - сказал Маск. - <…> Сейчас мы находимся в ситуации, при которой китайская экономика может превысить американскую в два-три раза".

"Я думаю, что мы движемся к интересному и разнообразному миру. Надеюсь, что мы не будем забывать, что все мы люди", - отметил он.