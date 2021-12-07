"Ведомости": Россия и Белоруссия проведут проект по онлайн-торговле ювелирными изделиями

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Министерство финансов РФ совместно с Минфином Белоруссии проведут пилотный проект по развитию онлайн-торговли ювелирными изделиями для их экспорта из ЕАЭС на мировой рынок, сообщает во вторник газета "Ведомости" со ссылкой на письмо замминистра финансов РФ Алексея Моисеева в адрес заместителя председателя правления Евразийского банка развития (ЕАБР) Тиграна Саркисяна.

Моисеев предложил Саркисяну принять участие в создании необходимой для проекта по онлайн-продаже ювелирных изделий ИТ-инфраструктуры, в том числе с помощью ресурсов Фонда цифровых инициатив ЕАБР, пишет газета.

Представитель Саркисяна сообщил газете, что заместитель председателя ЕАБР письмо получил. Действительно, ЕАБР вместе с белорусским и российским ведомствами прорабатывает проект "Цифровая торговля. Ювелирные изделия", цель которого - сформировать новую торговую платформу для организации экспорта в третьи страны, сказал Саркисян и добавил, что для реализации проекта необходимо оцифровать внутренние процессы отрасли в странах-участницах, а потом - сконструировать новую инфраструктуру и создать систему логистики. Он пояснил, что запущенная в обеих странах маркировка ювелирных изделий - это хорошая основа для дальнейшего безбумажного взаимодействия с контролирующими органами и возможность для оформления экспорта "в один клик". А результатом совместной работы станет новое пространство онлайн-торговли для ювелирной отрасли стран ЕАЭС.

Маркетплейс будет работать по модели b2c, на площадке будут продаваться готовые изделия, что позволит сократить издержки для бизнеса за счет устранения посредников и создания абсолютно новой экосистемы e-commerce на рынке. Платформа будет разрабатываться таким образом, чтобы доставка осуществлялась до дверей покупателя, рассказал газете представитель Фонда цифровых инициатив ЕАБР.

Объем продаж ювелирных изделий в 2020 году составил 222 млрд рублей, из них на онлайн-торговлю приходится 30 млрд рублей, приводят "Ведомости" данные Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ). Гильдия ювелиров оценила долю онлайн-продаж в сегменте в 10%.

Замглавы министра финансов Алексей Моисеев передал изданию через представителя, что объем российского рынка ювелирной продукции составляет около 70 млн золотых изделий, его потенциал позволяет продавать товары за рубеж. Он уточнил, что из-за пандемии участие в международных выставках ограничено, что сужает экспортный потенциал. Запрос на новые возможности выхода на зарубежные рынки исходит от производителей, а кроме увеличения экспорта, маркетплейс поможет открыть имена новый ювелиров в РФ и ЕАЭС и поспособствует развитию отрасли. Цифровая платформа также станет одним из вариантов реализации ГИИС ДМДК (государственной интегрированной информационной системы в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней), которая соберет информацию обо всех изделиях, произведенных в России, а затем и в Белоруссии. Помимо этого, запуск маркетплейса как минимум позволит участникам отрасли оптимизировать работу с документами, необходимыми для международной торговли, резюмировал Моисеев.