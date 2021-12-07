Туроператоры не отмечают снижения продаж туров в Египет из-за "омикрона"

"Появление нового штамма коронавируса "омикрон" и резкие заявления политиков с призывом закрыть авиасообщение с Египтом напугали туристов, сетуют турагенты. Но туроператоры сохраняют спокойствие: вопросы от туристов есть, но снижения объемов продаж туров в Египет они не видят", - говорится в сообщении.

В Coral Travel рассказали, что на текущий момент явного снижения спроса на туры в Египет не отмечается. Скорее наоборот - в рамках проводимых компанией акций наблюдается повышенная активность на египетском направлении. По данным "Интуриста", после окончания нерабочих дней в ноябре начал наблюдаться спад темпов бронирований туров в Египет, но этот тренд носит сезонный характер. В компании уверены, что после улучшения информационного фона и разрешения проблем с очередями в египетских аэропортах продажи путевок в страну снова вырастут.

В ассоциации отметили, что активно бронируются и новогодние туры в Египет, на некоторые даты и отели билеты распроданы на 100%. Рост спроса на туры в страну ожидается после первой декады декабря, предупредили в "Интуристе".