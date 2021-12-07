Россияне посетили Турцию в 2021 году около 4,4 млн раз

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Российские туристы совершили около 4,4 млн поездок в Турцию в январе - октябре 2021 года, сообщила ТАСС исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе со ссылкой на данные официальной статистики Турции.

"За этот период россияне совершили в Турцию почти 4,4 млн поездок (точнее, 4 362 238). Это на 128,2% больше, чем за январь - октябрь 2020 года, но все еще на 34,8% меньше, чем за тот же период в 2019 году. При этом доля россиян на турецких курортах выросла: по итогам января - октября она составила 20,72% (в 2020 году за тот же период - 17,06%, в 2019 году - 16,44%)", - сказала Ломидзе.

Она отметила, что на Анталью приходится 79% от всего российского турпотока в Турцию, на Стамбул - 14,4%, на курорты Эгейского побережья - 6,6%. Всего за 10 месяцев 2021 года Турцию посетили более 21 млн туристов.

АТОР прогнозирует, что по итогам года российские туристы могут посетить эту страну 4,7 - 4,8 млн раз.