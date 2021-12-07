На строительство объектов Универсиады 2023 года дополнительно выделят 1,9 млрд рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 декабря. /ТАСС/. Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области до конца 2021 года дополнительно выделит 1,9 млрд рублей на строительство объектов Универсиады, которая пройдет в Екатеринбурге в 2023 году. Об этом во вторник на сессии заксобрания региона сообщил министр финансов области Александр Старков.

"По министерству строительства и развития инфраструктуры Свердловской области предлагается увеличить расходы на общую сумму 3,1 млрд рублей. Основные - это 1,9 млрд рублей на строительство объектов Универсиады за счет возврата в областной бюджет средств в связи с расторжением контрактов прошлых лет по отдельных объектам Универсиады", - сказал он, докладывая о корректировках бюджета на текущий год.

Также, по словам министра, 1,4 млрд рублей министерство выделит на строительство объектов социальной сферы и автомобильных дорог, 150 млн рублей на обеспечение жильем детей-сирот, 109,3 млн рублей на создание новых мест в общеобразовательных организациях. Общий объем расходов ведомства в 2021 году составит 29,6 млрд рублей.

Депутаты заксобрания Свердловской области на сессии по итогам обсуждения одобрили соответствующие изменения в бюджет 2021 года. В целом объем доходов в проекте областного бюджета на текущий год был увеличен на 23,2 млрд - до 317,6 млрд рублей, расходов - до 358,3 млрд рублей.

Универсиада пройдет в Екатеринбурге с 8 по 19 августа 2023 года. Соревновательная программа включает 18 видов спорта, в которых будут разыграны 247 комплектов медалей. Ранее сообщалось, что общий объем средств, которые выделят на подготовку и проведение Универсиады, составит 69,8 млрд рублей.