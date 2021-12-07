Бюджет Свердловской области на 2022 год принят с дефицитом в 11,2 млрд рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 декабря. /ТАСС/. Депутаты Свердловской области приняли в третьем чтении проект регионального бюджета на 2022 год. Доходы зафиксированы на уровне 346,4 млрд рублей, расходы - 357,6 млрд рублей, дефицит составит 11,2 млрд рублей, что примерно в 3,5 раза меньше дефицита прошлого года.

"Решение [о принятии проекта бюджета в третьем чтении] принято", - сообщила на сессии во вторник председатель законодательного собрания Людмила Бабушкина.

По итогам первого чтения доходы бюджета в 2022 году были запланированы на уровне 331,9 млрд рублей, расходы - 341,2 млрд, дефицит - 9,3 млрд. В ходе работы над проектом бюджета доходы и расходы к третьему чтению выросли примерно на 4%.

Как отметил председатель комитета заксобрания по бюджету, финансам и налогам Петр Соколюк, к рассмотрению проекта бюджета во втором чтении поступило 26 поправок. Уточненный прогноз по доходам увеличивается почти на 14,5 млрд рублей - до 346,4 млрд рублей, в том числе по налоговым и неналоговым доходам - на 3,3 млрд рублей, по безвозмездным поступлениям - почти на 11,2 млрд рублей. Прогноз по расходам уточняется почти на 16,5 млрд рублей. Уточненный дефицит областного бюджета в следующем году составит 11,2 млрд рублей.

Бюджет региона на 2021 год принимался с объемом доходов 278,2 млрд рублей, расходов - 318,8 млрд рублей, дефицитом - 40,6 млрд рублей. Позднее прогноз по доходам бюджета был увеличен на 23,2 млрд - до 317,6 млрд рублей. Расходы в 2021 году за счет дополнительных средств составят 358,3 млрд рублей. Дополнительные средства в первую очередь направят на поддержку медицины региона.