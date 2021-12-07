Коллекции московских дизайнеров представят на Всемирной выставке в Дубае

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Показ коллекций столичных дизайнеров Moscow Seasons. Created in Moscow пройдет во вторник на Всемирной универсальной выставке в Дубае. Его представит цикл городских уличных мероприятий "Московские сезоны", сообщила вице-мэр столицы Наталья Сергунина.

"Креативные индустрии - важный и динамично развивающийся сектор экономики Москвы. В фэшн-отрасли работает более 6,7 тыс. столичных компаний и индивидуальных предпринимателей. Лидеры рынка с успехом участвуют в международных неделях моды, крупных мероприятиях в Париже, Милане, Лондоне. Презентация коллекций на Всемирной выставке в Дубае - еще одна возможность продемонстрировать наш потенциал. На показе будут представлены проекты 15 дизайнеров и модных домов", - сказала Сергунина, слова которой привели ТАСС в пресс-службе столичного департамента предпринимательства и инновационного развития.

Как отметила вице-мэр, предстоящее шоу - часть масштабной программы российской столицы на Экспо - 2020, которая знакомит международную аудиторию с современным вектором развития Москвы и способствует продвижению заявки города на право проведения Экспо в 2030 году.

Шоу пройдет вокруг павильона России. Идея показа Moscow Seasons. Created in Moscow - продемонстрировать модные тенденции крупных мегаполисов, где сочетаются традиции и новые веяния. В программе примут участие такие бренды, как Monochrome, Ruban, Berg, Kalmanovich, ROGOV, WOS, CHOUX, GOOROO, Masterpeace, Elly, Anastasia Zadorina, Viva Vox, Yana, Natalia Gart и Loom by Rodina.

"Участники показа в Дубае представят наш город на площадке Экспо как центр притяжения творческих, талантливых мастеров, создающих яркие и неординарные модные образы", - добавил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

Постановщиком показа выступил продюсер и создатель популярного фэшн-бренда Артем Кривда. В разные годы он сотрудничал с модными домами Chanel, Saint Laurent, Louis Vuitton, Tom Ford, Ralf Lauren, Armani, Gucci и другими дизайнерами.

Гастрономический фестиваль и концерты

До 9 декабря в рамках программы Москвы на Всемирной универсальной выставке также проходит гастрономический фестиваль Moscow Gastronomic Week. Дубайские рестораны предлагают авторские блюда двух столичных шеф-поваров, чьи заведения этой осенью были отмечены в гиде "Мишлен".

Кроме того, в программу входят концерты с участием всемирно известных артистов, театральные постановки, кинопоказы, арт-проекты. Среди запланированных мероприятий - выступления знаменитого оркестра "Виртуозы Москвы", покорившего крупнейшие музыкальные площадки мира, театра "Геликон-опера" - постоянного участника престижных международных фестивалей, оркестра под управлением Игоря Бутмана - одного из лучших джазовых коллективов современности.

Всемирная универсальная выставка - крупнейшая международная экспозиция, объединяющая достижения в области науки, техники, архитектуры и искусства. Она проводится каждые пять лет и открыта для посещения на протяжении шести месяцев. Наследием таких выставок стали, например, Эйфелева башня в Париже и Национальный дворец в Барселоне. Традиционно это событие собирает более 100 стран-участниц и миллионы посетителей со всего мира.