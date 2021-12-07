Фонд развития промышленности в 2021 году профинансировал новосибирские проекты на 2 млрд

НОВОСИБИРСК, 7 декабря. /ТАСС/. Фонд развития промышленности (ФРП) профинансировал в 2021 три крупных проекта Новосибирской области на сумму более чем 2 млрд рублей, сообщил во вторник в пресс-центре ТАСС министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Андрей Гончаров.

"На ноябрь этого года федеральным фондом профинансировано три проекта промышленных организаций в Новосибирской области на сумму более 2 млрд рублей", - сказал Гончаров.

Среди проектов модернизация производства новосибирского картонно-бумажного комбината. Как сообщалось ранее, модернизация производства позволит увеличить количество рабочих мест с 230 до 258, а мощность предприятия на 56% - с 84,4 до 132 млн кв. м продукции в год. На эти цели выделено 452 млн рублей.

Также поддержку получил проект "Интернейшн трейдинг групп" по производству материала с каллоидным покрытием для медицинских масок и медицинской одежды. Компания получит от фонда 100 млн. В рамках проекта будет создано пять новых рабочих мест, объем выручки компании вырастет до 300 млн рублей. Проект предполагает производство порядка 10 тонн нетканого материала - мельтблаун - в месяц. Часть материала будет использована для собственного производства медицинских трехслойных масок и респираторов.

Еще один проект, получивший поддержку ФРП - реконструкция и модернизация стекловаренной печи компании "Сибстекло" с установкой дополнительной производственной линии. Проект получит 1,5 млрд рублей, создаст 12 новых рабочих мест, объем выручки вырастет до 1,5 млрд рублей. На модернизированной печи завод будет выпускать стеклянную тару - это один из немногих экологически безопасных видов упаковки. Основными заказчиками стеклотары являются производители различных напитков.