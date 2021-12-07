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Red Wings открывают продажу билетов на прямые рейсы из Калуги в Самару и Нижний Новгород

Выполнять авиарейсы начнут с 16 января

КАЛУГА, 7 декабря. /ТАСС/. Компания Red Wings открывает прямые авиарейсы из Калуги в Самару 16 января 2022 года, из Калуги в Нижний Новгород - со 2 марта 2022 года. Об этом сообщила во вторник пресс-служба правительства Калужской области.

"Перелеты в Самару будут выполняться один раз в неделю, по воскресеньям. В Нижний Новгород - также один раз в неделю, по средам", - говорится в сообщении на сайте аэропорта.

В пресс-службе отметили, что полеты будут выполняться на самолетах SSJ100, вмещающих по сто пассажиров.

У Калужского аэропорта в планах на 2022 год - открытие прямых рейсов из Калуги в Мурманск, Астрахань, Новый Уренгой и Салехард. На данный момент выполняются рейсы в том числе по семи международным направлениям, включая полеты в Хургаду, Шарм-эш-Шейх, Минск, Ош, Худжанд, Куляб.

Международный аэропорт Калуга имени К. Э. Циолковского введен в эксплуатацию в 2015 году после 13-летнего перерыва. Пропускная способность авиаузла составляет 350 пассажиров в час. Аэропорт с начала 2021 года обслужил 200 тыс. пассажиров, что более чем на 70% превышает объемы 2020 и 2019 годов.

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