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Сбербанк заявил, что в сфере кибербезопасности в РФ не хватает около 20 тыс. сотрудников

Заместитель председателя правления банка Станислав Кузнецов считает, что фокус должен быть сосредоточен на подготовке большого числа преподавателей для более быстрого решения кадровой проблемы

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. В сфере информационной безопасности в России не хватает порядка 20 тыс. сотрудников. Об этом сообщил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов в ходе SOC-Форума 2021.

"Надо смело признать, что у нас есть кадровая катастрофа в стране по направлению информационной безопасности", - заявил Кузнецов. "По нашей оценке, не менее 20 тыс. сегодня сотрудников кибербезопасности - это дефицит кадров. Но еще большая кадровая катастрофа в преподавательском составе", - отметил топ-менеджер.

По его мнению, фокус должен быть сосредоточен на подготовке большого числа преподавателей для более быстрого решения кадровой проблемы.

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