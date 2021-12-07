Объем госдолга Свердловской области по итогам года снизится примерно на 8%

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 декабря. /ТАСС/. Предварительный объем госдолга Свердловской области на конец года не превысит 105 млрд рублей, по сравнению с началом года показатель снизится примерно на 8,3%. Об этом сообщил во вторник на сессии заксобрания региона министр финансов области Александр Старков.

"Предварительный объем долга на конец года не превысит 105 млрд рублей. На 1 декабря он составляет 105,8 млрд рублей", - сказал он.

Старков добавил, что верхний предел государственного долга Свердловской области в 2021 году увеличен на 664,8 млн - до 140,9 млрд рублей. Это связано с привлечением кредита на замещение рыночных заимствований и проведение реструктуризации. Министр отметил, что корректировка проводится на основе итогов девяти месяцев текущего года. Исходя из динамики поступлений, план по доходам будет перевыполнен, что позволит не привлекать новые заимствования.

Старков отметил, что в 2021 году предусматривается норма представления нового вида кредитов для погашения долга муниципалитетов по коммерческим кредитам в объеме 422 млн рублей. Введение нормы обусловлено привлечением в октябре текущего года кредита из федерального бюджета на данные цели.

Также в 2021 году будет проведена реструктуризация бюджетных кредитов муниципалитетов Свердловской области перед регионом, которые были выданы с января по декабрь для финансирования кассовых разрывов местных бюджетов. "Проведение в текущем году реструктуризации позволит не допустить возникновения просроченной задолженности по данным денежным обязательствам по состоянию на 1 января 2022 года", - отметил министр.

Согласно данным, опубликованным на сайте областного Минфина, госдолг на 1 января 2021 года составлял 114,4 млрд рублей, в том числе ценные бумаги в объеме 66 млрд рублей, бюджетные кредиты в размере почти 34 млрд рублей, коммерческие кредиты - 13,3 млрд рублей, государственные и муниципальные гарантии - 1,1 млрд рублей.