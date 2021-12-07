Трасса Тюмень - Ханты-Мансийск открыта после ремонта и увеличения полос до четырех

ТЮМЕНЬ, 7 декабря. /ТАСС/. Автодорогу "Тюмень - Ханты-Мансийск", которая связывает Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа с "большой землей", расширили до четыре полос благодаря капремонту, который проводился на участке длиной более 80 км. Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе главного управления строительства по Тюменской области.

"Сегодня после капитального ремонта открыто более 80 км трассы Р-404 Тюмень - Ханты-Мансийск. <...> За два года 84 километра трассы расширили с двух до четырех полос. Капитально отремонтировали шесть мостов, построили 11 разворотных петель, оборудовали три надземных пешеходных перехода", - говорится в сообщении.

В пресс-службе ведомства добавили, что трасса разделяет несколько населенных пунктов, для которых построили надземные пешеходные переходы. Также будет возведено дополнительно пять надземных пешеходных переходов с автобусными остановками. Капремонт длился два года. В мероприятии, посвященном открытию отремонтированного участка, принимали участие глава Федерального дорожного агентства Роман Новиков и глава Тюменской области Александр Моор.

Как сообщил на открытии Александр Моор, северная трасса имеет стратегическое значение, так как соединяет не только два крупнейших города региона, но и связывает ХМАО и ЯНАО с "большой землей".