В Алтайском крае собрали гречихи на 20% больше, чем в 2020 году

БАРНАУЛ, 7 декабря. /ТАСС/. Аграрии Алтайского края в этом году собрали урожай гречихи на 20% больше в сравнении с годом ранее. Всего было собрано 675 тыс. тонн, сообщил ТАСС министр сельского хозяйства региона Александр Чеботаев во вторник.

Алтайский край является лидером в стране по производству гречихи, в текущем году ее посевы были увеличены до 555 тыс. гектаров.

"Гречихи в этом году получено 675 тыс. тонн - больше прошлогоднего на 116 тыс. тонн. <...> Несмотря на то, что весной был дефицит осадков, а осенью, наоборот, избыток, владение технологиями, техническое перевооружение, грамотное ведение производства дали свои плоды", - сказал министр.

По его словам, в послеуборочный период значительного и необоснованного роста закупочных цен на гречиху не фиксировалось. "По данным Алтайкрайстата, в октябре индекс цен производителей на реализованную гречиху по отношению к сентябрю сложился на уровне 100,6%. Объемов полученного урожая будет достаточно для загрузки местных предприятий и обеспечения других регионов", - добавил Чеботаев.

Он уточнил, что в 2021 году аграрии направили на техперевооружение максимальные инвестиции - 13,5 млрд рублей. В прошлом году на эти цели было направлено 7,2 млрд. рублей. По словам министра, в ближайшие годы хозяйства сохранят интерес к обновлению парка сельхозтехники и объем вложений в это направление будет увеличиваться.