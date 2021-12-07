Матвиенко рассчитывает на голос ОАЭ в поддержку заявки России на проведение "Экспо-2030"

АБУ-ДАБИ, 7 декабря. /ТАСС/. Россия рассчитывает на поддержку и голос Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) при определении страны, которая будет проводить Всемирную выставку "Экспо-2030". Об этом сказала во вторник председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Россия очень успешно выступала в качестве хозяйки многих международных событий, сейчас мы участвуем в конкурсе на проведение Всемирной выставки "Экспо-2030", очень рассчитываем и надеемся на ваш голос в пользу России", - сказала она, выступая перед членами Федерального национального совета ОАЭ (совещательный орган парламентского типа).

Спикер Совфеда рассказала, что в рамках визита в Эмираты российская делегация планирует посетить выставку "Экспо-2020". "Мы с нетерпением ждем такой возможности, потому что слышали самые восторженные отзывы о выставке, имеющей подлинно всемирный масштаб. На "Экспо-2020" представлен российский павильон, 4 декабря состоялось его открытие. По имеющейся у нас информации, российский павильон оценен как один из самых лучших, популярных и наиболее посещаемых. Будем считать, что это наша репетиция перед "Экспо-2030", которая, как мы надеемся, пройдет в России", - отметила сенатор.

По ее словам, успех "Экспо-2020" свидетельствует о правильности выбора Эмиратов в качестве страны проведения. Матвиенко напомнила, что Россия также была в числе стран, претендовавших на проведение выставки, и не раз конкурировала и с ОАЭ, и с другими странами по заявкам. "Считаю, что это хорошее соперничество, это лучшее проявление такого здорового соперничества. Оно способно лишь подстегнуть нас к большим свершениям, позволяет выдвигать самые инновационные, самые креативные, самые творческие решения. Радуясь тому, как грандиозно проходит выставка, мы лишь укрепились в желании и стремлении провести подобное мероприятие в нашей стране", - подчеркнула председатель верхней палаты российского парламента.

Делегация Совета Федерации во главе с Матвиенко находится с официальным визитом в ОАЭ с 6 по 8 декабря. Он приурочен к 50-летию установления дипломатических отношений между РФ и ОАЭ.