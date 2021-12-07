Титов: три заявления от бизнесменов из "лондонского списка" рассмотрят в ближайшее время

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 декабря. /ТАСС/. Три заявления на возвращение в Россию от предпринимателей из "лондонского списка" будут рассмотрены в ближайшее время, сообщил во вторник на пресс-подходе уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов в ходе рабочей поездки в Екатеринбург.

"Сегодня есть три заявления [от трех человек, приезд которых в РФ подготавливается], которые мы готовим к приезду, мы надеемся, что в ближайшее время мы сможем их [принять]", - сказал он.

Титов добавил, что аппарат омбудсмена работает совместно с Генпрокуратурой по отдельным кейсам в отношении тех, кто подтверждает свое возвращение в Россию. По его словам, в этом вопросе важна позиция следственных органов по конкретным бизнесменам.

Так называемый лондонский список был составлен в феврале 2018 года после встречи в Лондоне Титова с покинувшими РФ бизнесменами, в отношении которых возбуждены уголовные дела. Все фигуранты выражают намерение вернуться в РФ при условии гарантии неприменения к ним меры пресечения в виде заключения под стражу.

В Россию из списка уже вернулись 13 предпринимателей. В 2018 году - Эрнест Ким, Дмитрий Паньков, Сергей Капчук, Алексей Кузнецов, Анатолий Локтионов, Андрей Каковкин, в 2019 году - Леонид Кураев, Роман Cтародубец, Юлия Макурина, в 2020 году - Алексей Латыпов, Михаил Ершов и Дмитрий Зотов, в 2021 году - Михаил Кубасов.