ММК рассматривает переход к углеродной нейтральности после 2025 года

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) исследует возможности по достижению углеродной нейтральности после 2025 года. Об этом говорится в презентации компании ко Дню инвестора.

Одним из вариантов достижения этой цели, согласно презентации, является реконструкция доменного цеха на комбинате с внедрением технологии вдувания сингаза для доменной печи. Этот шаг позволяет снизить выбросы углекислого газа на 0,9 млн т в год. Также при данном варианте рассматривается "установка оборудования для улавливания углекислого газа и его дальнейшая переработка и/ или захоронение", говорится в презентации.

Другой вариант предполагает установку ПВЖ (прямовосстановленное железо) Midrex и электродуговой печи с погружной дугой для замены старых доменных печей. Это, по расчетам ММК, сократит выбросы углекислого газа на 8,8 млн т в год. Также при данном варианте ММК рассматривает переход с природного газа на водород, что сократит выбросы углекислого газа на 10,7 млн т в год.