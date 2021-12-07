Аэропорты Ставрополья за два года расширили географию полетов в 1,5 раза

СТАВРОПОЛЬ, 7 декабря. /ТАСС/. Аэропорты Ставрополя и Минеральных Вод в Ставропольском крае за два года увеличили количество авиамаршрутов с 37 до 57. Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе губернатора края.

"Совместная работа с авиаперевозчиками помогает расширять географию полетов. За два последних года количество авиамаршрутов в Ставрополь и Минеральные Воды выросло с 37 до 57. Появились и новые направления: 15 внутренних и 12 международных маршрутов. Растущий пассажиропоток - это энергия роста для экономики Ставрополья, и в том числе, для наших курортов", - цитирует пресс-служба губернатора Владимира Владимирова.

В середине ноября 2021 года аэропорт Ставрополя впервые в истории принял миллионного пассажира. В конце ноября аэропорт Минеральных Вод впервые за последние 30 лет принял трехмиллионного пассажира. По данным регионального правительства, пассажиропоток аэропортов края за январь - ноябрь 2021 года на треть превысил показатель аналогичного периода допандемийного 2019 года.

В Ставропольском крае находятся два международных аэропорта - в Минеральных Водах и Ставрополе. Общий пассажиропоток аэропортов Ставрополья в 2020 году составил 1,8 млн пассажиров.