Госдума вводит штрафы за отсутствие систем контроля за выбросами загрязнений

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Госдума во вторник приняла во втором, основном чтении законопроект о крупных штрафах за отсутствие или несвоевременную установку систем автоматического контроля за источниками выбросов загрязняющих веществ, а также за нарушение требований при их применении.

Кодекс РФ об административных правонарушениях дополняется нормой, согласно которой "невыполнение или несвоевременное выполнение требований к оснащению стационарных источников выбросов" таких веществ "системами автоматического контроля в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды" повлечет штраф для должностных лиц в размере от 20 тыс. до 40 тыс. рублей, а для юридических - от 100 тыс. до 200 тыс. рублей.

Законопроект был существенно доработан ко второму чтению. Депутаты уточнили, что в случае, если работающие на источнике загрязнения системы контроля были установлены с нарушением требований или если они некорректно передают данные в государственный реестр объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, штраф для должностных лиц составит от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, а для юридических лиц - от 50 тыс. до 100 тыс. рублей.

Повторное такое нарушение повлечет штраф от 20 тыс. до 30 тыс. рублей или дисквалификацию на срок от шести месяцев до одного года для должностных лиц, штраф от 100 тыс. до 200 тыс. рублей - для юридических лиц. В случае принятия закон вступит в силу с 1 февраля 2022 года.

На сегодняшний день законодательством установлено, что оснащению автоматическими средствами измерения и учета объема или массы выбросов загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих веществ и концентрации загрязняющих веществ подлежат стационарные источники наиболее опасных промышленных объектов.