ЦБ оценил как высокое соответствие MasterCard международным принципам инфраструктур рынка

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Банк России подтвердил высокий уровень соответствия платежной системы MasterCard международному стандарту "Принципы для инфраструктур финансового рынка", следует из сообщения пресс-службы регулятора.

"Банк России провел оценку платежной системы MasterCard на соответствие международному стандарту "Принципы для инфраструктур финансового рынка" (далее - Принципы для ИФР), которая подтвердила высокий уровень ее соответствия указанным принципам", - говорится в сообщении.

Регулятор отмечает, что оператор платежной системы реализовал и раскрыл в своих документах законодательно установленные аспекты функционирования платежной системы, внедрил надежную систему комплексного управления рисками, обеспечил равный доступ к расчетным сервисам платежной системы MasterCard для ее участников.

Стандарт разработан для значимых платежных систем Комитетом по платежам и рыночным инфраструктурам при Банке международных расчетов совместно с Международной организацией комиссий по ценным бумагам. Банк России проводит оценку значимых платежных систем на соответствие Принципам для ИФР раз в три года.