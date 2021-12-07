В Польше намерены к 2029 году построить первый в стране малый модульный ядерный реактор

ВАРШАВА, 7 декабря. /ТАСС/. Крупнейшая польская нефтеперерабатывающая компания Orlen и фирма Synthos Green Energy подписали соглашение о создании совместной компании по развитию и внедрению в республике малых модульных ядерных реакторов. Об этом сообщил во вторник на церемонии глава Orlen Даниэль Обайтек.

"Сегодня мы подписали инвестиционное соглашение. Orlen и Synthos создадут компанию, которая будет работать над технологиями MMR и SMR (микромодульные реакторы и малые модульные реакторы)", - сказал Обайтек.

По его словам, первый такой реактор может появиться в стране уже через семь лет в сотрудничестве с японо-американской фирмой GE Hitachi. "GE Hitachi - это лидер, у которого есть технологии и возможности создания таких реакторов, - сказал он. - Канада выбрала эти технологии, там появится первый такой реактор. Мы бы хотели, чтобы следующий реактор появился в 2029 году в Польше".

"Это известная технология, которая готова к внедрению. Соглашение с Канадой это подтверждает. Атом - наше будущее", - указал Обайтек и подчеркнул, что "не исключает инвестиций в "большой" атом, но это задача для государства".

В текущем году и другие крупные польские компании заявили о планах развивать проекты, опирающиеся на малых модульных реакторах. Среди них компания KGHM Polska Miedz.

Ранее правительство Польши заявило о намерении в течение 20 лет построить в стране шесть атомных энергоблоков. Власти хотят начать сооружение объектов в 2026 году, с 2033 года планируется начать запускать энергоблоки мощностью 1-1,5 ГВт каждые два-три года, чтобы обеспечить возможность генерировать в стране от 6 до 9 ГВт с нулевым уровнем выбросов. Варшава ищет партнера, который вложит в этот проект собственный капитал на уровне 49% и заключит соглашение на 20 лет реализации инвестиций, а затем на период эксплуатации станций.