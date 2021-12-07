Володин предложил Котякову создать совместную рабочую группу по трудовым отношениям

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании в ходе правительственного часа во вторник предложил министру труда и социальной защиты РФ Антону Котякову создать совместную с профильными комитетами нижней палаты рабочую группу, которая обсудит ряд вопросов в сфере трудовых отношений.

"Правильно будет, чтобы подключились к этой работе комитет по экономической политике, комитет по материнству и детству, комитет по бюджету и налогам. А рабочую группу возглавит [первый вице-спикер Госдумы] Александр Дмитриевич [Жуков]. А базовый комитет - комитет по социальной политике", - сказал спикер. "Готовы со своей стороны всячески участвовать в рабочей группе", - заявил Котяков на пленарном заседании.

В ходе правительственного часа Володин обратил внимание на вопрос публикации данных о средней заработной плате. "Когда речь идет о средней заработной плате по бюджетным учреждениям - больница, школа, можно ли не учитывать в средней заработной плате зарплату руководства - директора, завуча, или главного врача и его заместителя?" - предложил он министру труда.

"У нас с вами большое количество людей работает в бюджетной сфере, есть те, кто работает нянечками, уборщицами, вахтерами. У них у всех заработная плата - минимальный размер. Давайте подумаем о них, что мы будем делать в отношении той части людей, которые решают важную задачу, обеспечивая деятельность бюджетных учреждений, но при этом они получают лишь минимальный размер оплаты труда", - добавил он.

Кроме того, Володин призвал выяснить, как рост цен на продукцию предприятий отражается на размере зарплат простых работников. "У нас с вами выросли цены на металл, выросли цены на лес, выросли цены на удобрения. Вопрос: вот этот рост цен, понятно, дает дополнительные дивиденды тем, кто является собственником. А те, кто работает на предприятии? Как их жизнь изменилась от того, что у нас этот рост цен спровоцировал другие процессы?" - сказал он.