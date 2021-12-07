Доходы бюджета Рязанской области выросли в 2021 году более чем на 2,4 млрд рублей

ТАСС, 7 декабря. Свыше 2,4 млрд рублей дополнительно поступили в бюджет Рязанской области в 2021 году за счет роста налоговых и неналоговых отчислений, а также целевых средств, направленных из федерального бюджета, общая сумма доходов превысила 75,9 млрд рублей. При этом дефицит сократился до 2,8 млрд рублей, сообщила во вторник пресс-служба правительства региона.

"В целом доходы областного бюджета в 2021 году увеличатся на 2 млрд 441,4 млн рублей, расходы - на 664,4 млн рублей. Дефицит областного бюджета сокращается на 1 млрд 777 млн рублей", - говорится в сообщении на сайте облправительства

Общая сумма доходов с учетом дополнительных средств в 2021 году вырастет до 75,9 млрд, сумма расходов - до 78,7 млрд рублей. Дефицит который, по данным на начало октября, составлял около 4,6 млрд, сократится до 2,8 млрд рублей или 3,7% от объема доходов.

Увеличение доходов и расходов связано с дополнительными поступлениями налоговых и неналоговых отчислений - 1,8 млрд рублей, а также целевых средств из федерального бюджета - 813,8 млн рублей. "Важно, что экономика, несмотря на непростое время, движется вперед, развивается. Тому подтверждение - дополнительные налоговые и неналоговые доходы областного бюджета, почти 1 миллиард 800 млн рублей. <...> Меры, которые приняты федеральным правительством по поддержке малых, средних предприятий, крупных, и конечно, меры, принятые на региональном уровне - это самый основной показатель их успешности", - приводит пресс-служба слова губернатора Николая Любимова.

Дополнительно поступившие средства направят на финансирование региональной госпрограммы "Дорожное хозяйство и транспорт", программы "Экономическое развитие", выполнение социальных обязательств региона, добавили в пресс-службе.