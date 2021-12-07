Минэнерго: разработку топливно-энергетических балансов завершили 42 региона

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Разработка региональных топливно-энергетических балансов (ТЭБ), представляющих собой структуру потребления по видам источников энергии и позволяющих определить потребность каждого региона в газе, завершена в 42 субъектах РФ. Об этом во вторник сообщил замдиректора департамента нефтегазового комплекса Минэнерго России Артем Верхов.

"Из числа регионов, представивших отчеты по организации работы по сбору статистических данных для разработки ТЭБ, 42 региона закончили разработку отчетных ТЭБ", - сказал он на заседании совета по вопросам газификации субъектов РФ при Совете Федерации.

Как добавил Верхов, еще 15 регионов в настоящее время проводят работу по подготовке данных для разработки ТЭБ, 41 регион начал разработку однопродуктового прогнозного баланса природного газа, 37 регионов приступили к разработке однопродуктовых прогнозных балансов на все остальные виды топливно-энергетических ресурсов. При этом Калужская и Новосибирская области, Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округи, а также Республика Коми еще не приступили к формированию отчетных балансов.

В мае президент России Владимир Путин рекомендовал администрациям субъектов РФ до 21 апреля 2022 года разработать региональные топливно-энергетические балансы (ТЭБ) и приступить к достижению их целевых значений с 2022 года.

Подготовка региональных целевых энергобалансов, то есть четкой структуры потребления по видам источников энергии, является основой для реализации программы газификации в стране. Как подчеркивали в Минэнерго, методические указания для составления энергобалансов в регионах уже готовы, однако не все субъекты федерации приступили к их составлению.