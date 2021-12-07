"Газпром" за январь-ноябрь поставил в Сербию на 57% газа больше, чем за весь 2020 год

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. "Газпром" за январь - ноябрь 2021 года уже поставил в Сербию на 57% газа больше, чем за весь прошлый год, говорится в сообщении холдинга.

Глава "Газпрома" Алексей Миллер и президент Сербии Александар Вучич 7 декабря в режиме конференц-связи обсудили вопросы сотрудничества, в частности - поставки газа.

"Отмечено, что за 11 месяцев 2021 года "Газпром" экспортировал в Сербию на 57% газа больше, чем за весь 2020 год", - говорится в сообщении.

По итогам переговоров в Сочи 25 ноября Россия сохранила цену на газ для Сербии на уровне $270 за тыс. куб. м на ближайшие шесть месяцев, после чего Белграду будут предложены условия по долгосрочному контракту, которые Вучич назвал "исключительными".

С 1 января 2021 года "Газпром" начал поставлять газ в Сербию по новому маршруту. Из России газ транспортируется по морскому газопроводу "Турецкий поток" и далее по территории Турции. Затем по национальной газотранспортной системе Болгарии он поступает в Сербию.