МЭР обновило проект, регламентирующий работу национальной системы управления данными

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Минэкономразвития РФ опубликовало обновленный проект федерального закона, который регламентирует работу национальной системы управления данными (НСУД). Соответствующий документ размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"По сути, законопроект - это первый документ не про различные информационные системы (таких законов много) а про то, что их объединяет и нуждается в системном подходе - про данные, которые являются основой принятия эффективный решений", - заявил заместитель министра экономического развития РФ Владислав Федулов, слова которого приводит пресс-служба МЭР РФ.

Создание НСУД также позволит обеспечить взаимодействие и обмен данными в области здравоохранения и образования, пенсионной системы, жилищных условий, социальной поддержки, отмечается в пресс-релизе.

"Одной из базовых категорий законопроекта является определение "данные НСУД" <…> К "данным НСУД" отнесена содержащаяся в информационной системе публичного сектора информация, принадлежащая физическому, юридическому лицу, а также государственные и муниципальные данные", - отмечается в пояснительной записке к документу (имеется в распоряжении ТАСС).

Уточняется, что одной из основных целей формирования системы является установление порядка доступа к данным НСУД: доступ к ним будет отличаться для каждого пользователя исходя из наличия у него права на получение данных того или иного вида. Документ также предполагает возможность ведения обмена данными в режиме реального времени.

При этом детально правила организации доступа будут разрабатываться на уровне подзаконных актов. В Минэкономразвития рассчитывают, что это позволит перейти к более эффективному и контролируемому использованию данных как в государственном управлении, так и в коммерческом секторе.

Кроме того, в документе зафиксирована обязанность операторов информационных систем публичного сектора по представлению оператору ФГИС "Единая информационная платформа национальной системы управления данными" сведений об информационных ресурсах и информационных системах, эксплуатацию которых они обеспечивают, необходимых для формирования и ведения моделей государственных данных. В документе добавляется, что с учетом вызовов, целей и задач цифровой трансформации системы государственного и муниципального управления издание законопроекта о НСУД будет способствовать реализации направлений развития цифровой среды.

НСУД повысит конкурентоспособность российского бизнеса

Разработка законопроекта о НСУД является важной вехой развития "цифрового законодательства", считает заместитель генерального директора, директор по направлению "Нормативное регулирование" АНО "Цифровая экономика" Дмитрий Тер-Степанов. Он подчеркнул важность того, что при разработке документа МЭР РФ находилось в постоянном контакте с бизнес-сообществом. "Очень важно что законопроект закладывает механизмы доступа бизнеса к данным - основе повышения качества сервисов и повышения конкурентоспособности российских компаний. Для граждан порядок в госданных о них - это, во-первых, отсутствие ошибок и разночтений в документах, во-вторых - основа для по-настоящему проактивных госуслуг, когда все положенные льготы и выплаты о государства поступают гражданину автоматически", - сообщил Тер-Степанов. По мнению замглавы АНО "Цифровая экономика", законопроект послужит созданию стабильной и безопасной инфраструктуры для обработки и хранения данных, поскольку доступ к информации будет возможен только при соблюдении установленных законодательством требований по безопасности.

Планы по созданию методологической и правовой основы для создания НСУД были обозначены в 2019 году, тогда же правительство Российской Федерации утвердило Концепцию создания и функционирования НСУД. С 2019 года Минэкономразвития совместно с Минцифры готовили законопроект. Весной 2020 года он был размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. В связи с принятием правительством РФ ряда подзаконных актов потребовалась актуализация законопроекта о НСУД.