"Гостех": обмен данными между государством и бизнесом должен контролироваться

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Обмен данными между государством и бизнесом должен контролироваться. Такое мнение высказал ТАСС советник директора "Гостех" Сергей Сергиенко, комментируя законопроект Минэкономразвития РФ, регламентирующий работу национальной системы управления данными (НСУД).

Ранее Минэкономразвития опубликовало обновленный проект федерального закона, который регламентирует работу НСУД.

Как отмечалось в пресс-релизе министерства, создание НСУД позволит обеспечить взаимодействие и обмен данными в области здравоохранения и образования, пенсионной системы, жилищных условий, социальной поддержки.

"В законопроекте предусмотрено регулирование возмездного доступа к данным. Не секрет, что данные, которые есть у государства, востребованы бизнесом как для развития новых сервисов и услуг, так и для привлечения инвестиций. Государство заинтересовано в подобном обмене, поскольку это стимулирует развитие экономики, новых технологий и в конечном счете выгодно всем участникам оборота данных: гражданам, бизнесу, государству. Важно, чтобы подобные обмены данных контролировались, а сами данные были бы обезличены, чтобы права граждан на защиту их персональных данных соблюдались в полной мере соответствии с законодательством", - отметил Сергиенко.

Он также добавил, что "необходимость этого законопроекта назрела давно". По словам эксперта, принятие данного документа позволит упорядочить термины, связанные с данными, такие как "информация", "данные", "государственные данные", "потребитель данных", "получатель данных", "обладатель данных" и другие. "Это необходимо для одинакового понимания положений подзаконных актов, регламентов и инструкций в сфере управления данными, корректного применения их в государственном управлении. В законопроекте впервые появляются нормы, которые позволят наладить системную работу по контролю и повышению качества данных, обрабатываемых в государственных и муниципальных информационных системах. Для этих целей вводится понятие эталонных данных НСУД", - пояснил Сергиенко.

Эксперт добавил, что, в целях закрепления на законодательном уровне возможности автоматического обмена данными, необходимого при оказании государственных услуг и выполнении функций, вводится понятие обмена данными в режиме реального времени. "Законопроект вводит классификацию данных по уровням доступа к ним. На уровне подзаконных актов будут определены правила доступа к различным категориям (видам) данных. Такой подход позволит постепенно уйти от "запретительной политики" доступа к данным и тотальной закрытости к более эффективному и контролируемому использованию данных в государственном управлении. Это необходимо для улучшения оперативности государственных услуг и функций, а также для повышения качества, оперативности и обоснованности принимаемых управленческих решений", - уточнил советник директора "Гостех".

Он также отметил, что подобное нововведение позволит в перспективе говорить о "маркетплейсе" данных, где представители организаций сектора государственного управления, коммерческие организации и граждане смогут в зависимости от своих прав и полномочий получать доступ к обезличенным данным в целях анализа, совершенствования процессов управления, развития науки или в целях образования.