"Россети" ввели высокоавтоматизированную подстанцию "Графтио" в центре Санкт-Петербурга

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Группа "Россети" ввела в эксплуатацию подстанцию 110 кВ, названную в честь одного из авторов плана ГОЭЛРО Генриха Графтио, в центре Санкт-Петербурга. Инвестиции в создание объекта составили 1,1 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Отмечается, что производственные процессы на подстанции полностью автоматизированы и постоянное присутствие сотрудников на ее территории не требуется. При этом информация о сбоях поступает на пульт диспетчера, а для дополнительной защиты программно-технические средства оснащены функциями самодиагностики.

Мощность подстанции составляет 80 МВА, при этом силовое оборудование размещено в закрытых помещениях, что позволяет обеспечить пожаробезопасность, снизить уровень шума и риски технологических нарушений из-за природных воздействий. На объекте также смонтировано комплектное распределительное устройство с элегазовой изоляцией, что является наиболее оптимальным решением в условиях городской застройки.

В церемонии запуска приняли участие губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и генеральный директор компании "Россети" Андрей Рюмин. Беглов отметил, что ввод в работу подстанции улучшит электроснабжение социальной и жилой застройки Центрального района Санкт-Петербурга, а также она будет являться резервным объектом для обеспечения электроэнергией станций метро "Пушкинская", "Спасская" и "Обводной канал". "Усилиями "Россети Ленэнерго" ежегодно на карте Петербурга появляется все больше современных энергетических объектов. Это важный фактор успешного развития нашего города. Петербург как любой современный мегаполис нуждается в развитой энергетической инфраструктуре. Современные технологии, применяемые в энергетике - это несомненный плюс для всех потребителей, будь то жители, промышленная или социальная сфера. Автоматизация - это безопасность и быстрая реакция на аварийные ситуации, когда практически нажатием одной кнопки можно устранить неполадки, возобновить подачу электроэнергии. Возможность автоматической передачи показаний за потребленное электричество - это тоже автоматизация, как и другие сервисы, которые делают жизнь наших горожан значительно более комфортной", - добавил он.

Рюмин подчеркнул, что подстанция "Графтио" - самый современный объект Санкт-Петербурга в своем классе по совокупности применяемых решений. "Город динамично развивается, и проводимая группой "Россети" системная работа по модернизации сетевой инфраструктуры обеспечит потребности населения и бизнеса в доступном и качественном электроснабжении. По итогам 2021 года в городе будет введено 5 новых и реконструированных объектов. В следующем году завершится работа ещё по 10 проектам, а объем инвестиций составит более 29,5 млрд рублей", - сказал он.

В зоне обслуживания подстанции "Графтио" также находятся многоэтажные дома, в которых проживает более 13 тыс. человек, объекты социальной сферы и новая сцена Малого драматического театра. При этом созданный резерв мощности позволит обеспечить дальнейшее развитие территории.