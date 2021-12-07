Дрозденко: строительство ВСМ позволит запустить скоростные электрички в города Ленобласти

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 декабря. /ТАСС/. Строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Петербургом и Москвой позволит существенно разгрузить железнодорожную сеть Ленобласти, по которой перевозится большое количество транзитных пассажиров и грузов. Благодаря развитию ВСМ регион сможет запустить новые направления скоростных электричек, сообщил во вторник на пресс-конференции губернатор региона Александр Дрозденко.

"Буквально в субботу я встречался с руководителем акционерного общества "РЖД" [Олегом] Белозеровым, мы с ним обсуждали тему грузовых и пассажирских перевозок в свете проблемы ВСМ. Почему возникла вообще идея, почему мы поддерживаем отдельную скоростную магистраль Петербург - Москва? Потому что отдельная ВСМ позволит серьезно разгрузить сегодняшний транзитный поток, в том числе грузовых поездов, которые идут в Усть-Лугу и потенциально могут идти в Приморск", - сказал Дрозденко.

В качестве примера губернатор привел строительство в 2010 году отдельной скоростной железнодорожной ветки Петербург- Хельсинки для поездов "Аллегро". Новый маршрут тогда позволил запустить регулярное движение скоростных "Ласточек" из Петербурга в Выборг. Сейчас на многих маршрутах скоростные электрички работают неэффективно, так как они вынуждены простаивать из-за загруженности железной дороги, отметил Дрозденко. Строительство ВСМ в сторону Москвы создаст условия для запуска скоростных электричек до Киришей и других городов Ленобласти, а также упростит связь Петербурга и со столицей области, Гатчиной.

По словам Дрозденко, на данный момент согласована большая часть вопросов, связанных с маршрутом прохождения ВСМ по территории Ленинградской области. Последней проблемой остается участок Лисинского природного заказника недалеко от станции Новолисино. Как указал губернатор, даже если трассу придется частично прокладывать через заказник, то дорога будет проложена по системе виадуков не менее 12 м высотой, чтобы не нарушать жизнь животных.

Строительство ВСМ Санкт Петербург - Москва предусмотрено проектом Транспортной стратегии РФ до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года. Целевые показатели проекта предусматривают рост пассажиропотока высокоскоростного сообщения между двумя столицами с около 5 млн пассажиров до 23 млн к 2030 году и сокращение времени в пути с 3,5 часа до 2 часов 15 минут.