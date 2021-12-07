Строительство инфраструктуры к Свободному в Приамурье завершится до конца года

ТАСС, 7 декабря. "Газпром" до конца 2021 года завершит строительство сопутствующей инфраструктуры к городу Свободному в Амурской области. Об этом сообщили во вторник в официальном Telegram-канале управления информации ПАО "Газпром".

"Сейчас "Газпром" продолжает проектирование газопроводов к Благовещенску, селам Чигири и Верхнеблаговещенское в Благовещенском районе, предприятию в Магдагачинском районе. До конца года намерен завершить строительство инфраструктуры к городу Свободному", - говорится в сообщении.

Отмечается, что осенью "Газпром" подал сетевой газ на котельную города Циолковского в Приамурье. Начать сетевую газификацию в области стало возможно с вводом в эксплуатацию газопровода "Сила Сибири".

В Telegram-канале также добавили, что глава "Газпрома" Алексей Миллер и губернатор Амурской области Василия Орлова подписали меморандум о намерениях по реализации в регионе проекта автономной газификации.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в августе 2020 года поручил отраслевым министерствам проработать меры по ускорению газификации регионов на Дальнем Востоке, а также представить согласованный план-график газификации с учетом ее поэтапного завершения в 2030 году.