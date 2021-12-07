В 2022 году в Ингушетии запустят платформу строительных сервисов по нацпроекту

МАГАС, 7 декабря. /ТАСС/. Платформу строительных сервисов в рамках нацпроекта "Цифровая экономика" запустят в Ингушетии в 2022 году. Программа позволит следить за ходом строительства объектов и соблюдением норм при возведении, сообщила во вторник пресс-служба главы республики.

"В 2022 году планируется внедрение платформы строительных сервисов, которая создаст единое доверительное информационное пространство ввода, оценки и контроля данных о строительстве. Платформа поможет банкам контролировать исполнение обязательств по портфелю проектов и оперативно принимать решения о финансировании; правительству - следить за соблюдением норм и сроков строительства; застройщикам - эффективно управлять ситуацией на строительной площадке; дольщикам - отслеживать динамику строительных работ и своевременно реагировать на изменение ситуации", - говорится в сообщении.

Также в следующем году планируется реализация проекта "Цифровая образовательная платформа", благодаря чему появятся восемь новых государственных услуг в системе образования.

"Родители и обучающиеся получат современную цифровую образовательную среду с круглосуточным доступом к оценкам, расписанию и домашним заданиям, смогут обмениваться школьными новостями, общаться в чатах по учебе, закреплять полученные знания с помощью онлайн-тренажеров. В рамках проекта планируется внедрить такие нужные информационные системы как электронный журнал и дневник для общего, профессионального и дополнительного образования; электронная запись в первый класс и т. д.", - добавили в пресс-службе.

Стратегия комплексной трансформации Ингушетии включает девять социально значимых сфер, в числе которых образование и наука, здравоохранение, развитие городской среды, государственное управление, сельское хозяйство, промышленность, экология и природопользование. В общей сложности с 2022 года по 2024 год, согласно разработанной стратегии, будет реализован 61 проект.