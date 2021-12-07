Казахстан планирует сохранить объем добычи нефти в 2022 году в 87 млн тонн

ХЬЮСТОН /штат Техас/, 7 декабря. /ТАСС/. Казахстан планирует сохранить объем добычи нефти в 2022 году на уровне 87 млн тонн. Об этом заявил во вторник ТАСС первый вице-министр энергетики республики Мурат Журебеков.

"Прогноз по добыче на следующий год в принципе такой же, как и в этом году, - порядка 87 млн тонн нефти. В 2020 году мы несколько раз меняли свои планы, в следующем году можем их корректировать в зависимости от развития ситуации", - отметил Журебеков.

По его словам, из них 16,5 млн будет добыто на месторождении в Кашагане.

Казахстан ожидает сохранения уровня цен нефти в 2022 году в районе $80 за баррель на фоне восстановления спроса.

"Цену мы видим, если подходить консервативно, такой же - 80 долларов, [ожидаем], что ситуация сохранится с учетом сбалансированного роста экономики и постепенного снятия ограничений по пандемии, - сказал вице-министр. - Все будет зависеть от новых штаммов, как "омикрон", насколько они будут опасны для ситуации".