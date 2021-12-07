Президент Аргентины принял делегацию предпринимателей из России во главе с РФПИ

БУЭНОС-АЙРЕС, 7 декабря. /ТАСС/. Президент Аргентины Альберто Фернандес во вторник встретился с делегацией российских предпринимателей во главе с представителями Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). Об этом сообщила пресс-служба администрации главы государства.

"Президент встретился с руководителями РФПИ и главами российский компаний для стимулирования товарооборота между странами", - говорится в сообщении.

Ранее российская делегация также встретилась с членами аргентинского кабинета министров. "Представители Аргентины и России обязались продолжить работать для укрепления связей и наращения сотрудничества во благо обеих стран в таких сферах как агропромышленность, горнорудная сфера и экономике знаний", - говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее советница президента Аргентины Сесилия Никколини сообщила журналистам, помимо РФПИ, в прибывшую в Аргентину делегацию вошли представители "Совкомбанка и десятка российских компани"'.