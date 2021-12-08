В Приамурье планируют реализовать проект автономной газификации

БЛАГОВЕЩЕНСК, 8 декабря. /ТАСС/. Губернатор Амурской области Василий Орлов и председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер подписали меморандум о намерениях по реализации проекта автономной газификации Амурской области, сообщила в среду пресс-служба правительства региона.

"Алексей Миллер и Василий Орлов подписали меморандум о намерениях по реализации проекта автономной газификации Амурской области. Правительство региона разработает технико-экономическое обоснование перевода региональных котельных на сжиженном природном газе со строительством инфраструктуры для его приема, хранения и регазификации. На основе этого документа будет принято решение о целесообразности перехода к практической реализации проекта", - говорится в сообщении.

Также было отмечено, что реализация программы развития газоснабжения и газификации Амурской области на 2021-2025 годы идет по графику. В этом году завершено строительство межпоселкового газопровода от газораспределительной станции "Углегорск" до муниципальной котельной города Циолковского, которая снабжает теплом два жилых микрорайона. Это первая в регионе котельная, подключенная к сетевому газу.

Продолжается проектирование межпоселковых газопроводов к городу Благовещенск, к селам Чигири и Верхнеблаговещенское в Благовещенском районе, золотодобывающему предприятию в Магдагачинском районе. До конца года "Газпром" намерен завершить сооружение газопровода-отвода, газораспределительной станции и межпоселкового газопровода к городу Свободный. Здесь же планируется строительство комплекса сжижения природного газа.

Премьер-министр Михаил Мишустин в августе поручил отраслевым министерствам проработать меры по ускорению газификации регионов на Дальнем Востоке, а также представить согласованный план-график газификации с учетом ее поэтапного завершения в 2030 году.