В Москве приняли решение о комплексном развитии еще трех промышленных зон

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Власти Москвы приняли решение о комплексном развитии промзон "Огородный проезд", "Теплый стан" и "Каширское шоссе", общий объем инвестиций в которые может превысить 30 млрд рублей. Об этом сообщается в материалах к заседанию президиума правительства столицы.

"Правительство Москвы приняло решение о комплексном развитии промзон "Огородный проезд" (СВАО), "Теплый стан" (ЮЗАО) и "Каширское шоссе" (ЮАО). Постановления по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Реорганизуемая территория бывшей промзоны "Огородный проезд" площадью 7,37 га расположена на северо-востоке Москвы в районе Марьина Роща - между железнодорожными путями МЦД-2, 8-м проездом Марьиной Рощи и Анненской улицей. Сейчас ее занимают склады, офисы, предприятия по сборке мебели, ремонту спецтехники и большегрузного автотранспорта", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в ходе реорганизации промзоны "Огородный проезд" планируется построить промышленные (производственные комплексы, технопарк) и общественно-деловые объекты общей площадью не менее 126,9 тыс. кв. м, где будет создано свыше 4 тыс. рабочих мест. Предполагаемый объем инвестиций - 10 млрд рублей. Реализацию проекта планирует осуществить правообладатель.

Также реорганизуют территорию бывшей промзоны "Теплый стан" площадью 16,78 га, которая расположена на юго-западе Москвы в районе Ясенево - вблизи пересечения МКАД и Профсоюзной улицы. Сейчас ее занимают склады, автосервисы и гаражи. В ходе реорганизации промзоны "Теплый стан" планируется возвести промышленные и общественные объекты общей площадью не менее 153,6 тыс. кв. м, где будет создано порядка 3,9 тыс. рабочих мест. Предполагаемый объем инвестиций - 13,6 млрд рублей. Право реализации проекта будет выставлено на торги.

"Реорганизуемая территория бывшей промзоны "Каширское шоссе" площадью 7,13 га расположена на юге Москвы в районе Москворечье-Сабурово - вблизи пересечения Каширского шоссе с улицей Кошкина (Каширское шоссе, 45). Сейчас ее занимают склады и автосалоны. В ходе реорганизации промзоны "Каширское шоссе" планируется построить промышленные и общественные объекты общей площадью не менее 72,9 тыс. кв. м, где будет создано свыше 1,6 тыс. рабочих мест. Предполагаемый объем инвестиций - 7,7 млрд рублей. Право реализации проекта будет выставлено на торги", - добавляется в материале.

Проекты комплексного развития территорий по реорганизации бывших промышленных территорий города объединяет программа "Индустриальные кварталы". В нее включены московские промзоны общей площадью порядка 2 тыс. га, которые не используются по назначению и являются перспективными для развития. Прогнозируемый объем инвестиций в реализацию программы составляет более 7 трлн рублей. Ожидается, что в результате реализации программы "Индустриальные кварталы" в Москве будет создано порядка 500 тыс. рабочих мест, а городской бюджет дополнительно получит порядка 3 трлн рублей в виде налоговых поступлений.